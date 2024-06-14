Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kritik açıklama: "Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."

KAÇIŞ PLANI İFŞA OLDU!

1 Mart gecesi İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un sebep olduğu kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Kazanın ardından annesi Eylem Tok'un yardımıyla önce Mısır'a, sonra da ABD'ye kaçan anne ve oğul hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un duyurusuyla sıcak gelişme: ABD'de yakalandılar!

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!

Olay gecesi, seyir halindeki üç ATV'den biri arızalanınca yol kenarına çekildi. Tamir edilen araca çarpan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok'un yardımıyla olay yerinden kaçtı. Ardından İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a, daha sonra ABD'ye uçtular.

ADALETİN PENÇESİNDEN KAÇAMADILAR!

Adalet Bakanlığı, Mısır ve ABD makamlarıyla işbirliği yaparak Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanmasını sağladı. Bakan Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır," dedi.

AİLENİN DİĞER ÜYELERİ DE YARGI KARŞISINDA!

Şüphelilerin babası Bülent Cihantimur ve kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. de "suçluyu kayırma" ve "delilleri gizleme" suçlarından yargılanıyor. Ayşe Ceren S. tutuklanırken, Bülent Cihantimur hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor.

HEYECAN DOLU GELİŞMELER!

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade süreci merakla bekleniyor. Adalet Bakanlığı'nın yakın takibi ve uluslararası işbirliği sayesinde adalet yerini bulacak mı? Bu olayın tüm detayları ve daha fazlası için bizi takipte kalın!