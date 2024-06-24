Diyarbakır Valiliği'nin açıklaması ise olayın perde arkasını aydınlattı. İşte yaşananların şok edici detayları ve Valilikten gelen açıklama!

Diyarbakır'da hamburger ve kahve zinciri şubelerine yapılan protesto gösterisi, "Cenk, cihat, şehadet" sloganlarıyla başladı. Ancak polis ve bekçilerin sessiz kalması olayın boyutunu değiştirdi. Valilikten gelen açıklama ise işleri daha da karmaşık hale getirdi.

Valilik, "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." ifadeleriyle olayın gerçek yüzünü göstermeye çalıştı. Ancak sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ve olayın detayları, halk arasında büyük bir tartışma başlattı.

Öte yandan gözaltına alınan 16 kişinin serbest bırakılması da ayrı bir polemiği beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı nasıl değerlendireceği ise merak konusu.

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamalarıyla olayın özeti ortaya çıktı. Ancak halkın kafasındaki soru işaretleri henüz giderilmiş değil. Yaşananlar, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.