Skandalın Ardından Tepkiler Yükseldi: Küçük Çocuğu Dudaklarından Öpen Kadın Savunmasıyla Dikkat Çekti

23 Haziran 2024 - Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kullanıcı, kuzeni olduğunu iddia ettiği küçük bir çocuğu zorla dudaklarından öperek paylaştığı video, büyük tepki topladı. Duygu Özgül Kalebayır isimli kullanıcının paylaştığı görüntülerde, kadın çocuğa "Ben dudak seviyorum. Yaladın sanki biraz öpmedin" diyerek mide bulandıran ifadeler kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kalebayır, çocuğun ailesinin yanında olduğunu ve istismarın söz konusu bile olmadığını iddia etti. Ancak Kalebayır'ın savunması, kamuoyunda daha da tepki topladı. Kullanıcı, "Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" şeklinde açıklama yaparak, eylemine meşruiyet kazandırmaya çalıştı.

Uzmanlar, çocukların cinsel istismarının asla kabul edilemeyeceğini, bu tür davranışların derhal cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Yetkili makamların hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiği ifade edildi. Toplumun da bu tür istismarları güçlü bir şekilde kınaması ve çocukların korunması için seferber olması gerektiği belirtildi.