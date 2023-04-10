WanHaber - ÖZEL
14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. Siyasi partiler, YSK'ya sundukları listenin ardından Van milletvekili adayları da netleşti.
WanHaber, siyasi partilerin Van'dan gösterdikleri milletvekili adaylarını tek listede topladı.
İşte Van milletvekili adayları:
AK PARTİ
- Burhan Kayatürk
- Kayhan Türkmenoğlu
- Abdulahat Arvas
- Azad Kartal
- Selma Biçek
- Muhammed Çalağan
- Ömer Faruk Karakurt
- Muhammed Affan Orhan
YEŞİL SOL PARTİ
- Pervin Buldan
- Zülküf Uçar
- Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
- Sinan Çiftyürek
- Gülderen Varlı
- Mahmut Dindar
- Havin Kiye
- Taylan Ertaş
CHP
- Seracettin Bedirhanoğlu
- Ercan Çiçek
- Aziz Örek
- Muhlis Orhan
- Meral Ayhan
- Nurten Taş
- Süleyman Kuşman
- Mehmet Kaval
MHP
- Yahya Cancan
- Ayhan Kahraman
- Fatih Şahin
- Abdulselam Arvas
- Sunullah Keleş
- Abdulhakan Üçdal
- Abdulaziz Gülbay
- Serpil Taşkıran
YENİDEN REFAH PARTİSİ
- Kamil Yavuzer
- Yakup Demir
- Ali Şahin
- Mehmet Şahin
- Aydın Çiçek
- Murat Ergin
- İzzet Başkurt
- Nevzat Ataş
MEMLEKET PARTİSİ
- Haluk Terzioğlu
- Mehmet Veysi Metin
- Hidayet Erdoğan
- Nevzat Koç
- Yunus Acar
- Azmi Ertek
- Cengiz Durğun
- Emircan Avcı
HKP
- Beyaz Çatlı
- Yakup Efe
- Mehmet Fatih Bulut
- Vedat Görgün
- Hasan Takolar
- Berna Şekercioğlu
- Cemile Yilan
- Uğur Ünlü
VATAN PARTİSİ
- Akile Çevik
- Adem Bayram
- Mehmet Kaan Türkoğlu
- Muhammet Tekin
- Halil Halit Toker
- Mehmet Koç
- Seyhan Taşdemir
- Habip Pülat
BAĞIMSIZ ADAYLAR
- İdris Ahi
- Zafer Şahin