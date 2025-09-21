Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İmaj Altyapı Van Spor FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Van deplasmanının zor bir deplasman olduğunu belirten Korkmaz, düşündükleri kadar tehlike yaşamadan maçı tamamladıklarını belirtti.

Korkmaz açıklamasında, "Van deplasmanı çok zor bir deplasmandı. Aslında galibiyetten sonra mağlup olmadığımız sonuçlar bizim için buradan dönüş için iyi sonuçlardır. Çünkü yavaş yavaş oluşan bir takımız. Yaptığımız analizlere göre ki maçın genelinde uzun top yollarını kapattığımız anda aslında Vanspor'un pek hücumda etkili olmadığını gördük. Çalıştığımız bazı hücum varyasyonları vardı. Daha fazla sakin ve huzurlu yön değiştirmemiz gerekiyordu. Ki bunu yaptığımız anlarda çok net fırsatlar olmasa da sonuca gidecek anlar yakaladık. Düşündüğümüz gibi çok tehlike yaşamadan maçı bitirdik. Bu da yeni oluşturulan bir takım olduğumuza baktığınızda bizim için bir aşama." ifadelerine yer verdi.