Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede yeni gelişme..

İddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

22 sanık 4 ayrı suçtan yargılanacak

Buna göre, 22 sanık "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.

17 kişinin dosyası ayrıldı

Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

Bahçeli 'Yargılama süreci derhal başlamalı' demişti

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Sinan Ateş davasında yargılamanın başlaması için çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli "Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Şahit olmak isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır" demişti.