Garanti BBVA'dan Faizsiz Kredi Şoku: Sıfır Faizle 20.000 TL'ye Kadar!

Garanti BBVA, 1-31 Ağustos tarihleri arasında yeni müşterilerine özel olarak 20 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu fırsat, Garanti BBVA Mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden ilk defa müşteri olanlar için geçerli. Tamamen faizsiz bu kredi fırsatını kaçırmamak için hızlı hareket edin!

Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olma işlemini tamamladıktan sonra, Başvurular kısmından İhtiyaç Kredisi adımlarını takip ederek anında başvuru yapabilirsiniz. Kredinizi 6 ay vadeli olarak alabilir, her ay sadece 3333,33 TL taksit ödeyerek bu mükemmel fırsattan yararlanabilirsiniz. Ancak dikkat! Kampanya sadece yeni müşterilere ve sınırlı bir süre için geçerli!

Sınırlı Süreli Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Faizsiz kredi fırsatından yararlanmak ve anında 20.000 TL'yi cebinize koymak istiyorsanız, başvurunuzu 31 Ağustos'a kadar yapmalısınız. Garanti BBVA'nın sunduğu bu özel kampanya, size finansal rahatlık sağlamak için tasarlandı. Unutmayın, bu büyük fırsat sadece yeni müşteriler için geçerli!