CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile bugün saat 16.00'da tüm İstanbulluları, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. Özel, bugün Esenyurt'ta yaptığı konuşmada, Ahmet Özer'in tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajı okudu.

Özer mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır! Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim."

AHMET ÖZER TUTUKLANMIŞTI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan işlemlerin ardından, yasadışı silahlı terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.