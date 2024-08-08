ÖTV artışı ile başlayan sigaraya zam yağmuru dur durak bilmeden devam ediyor. Tütün şirketleri yeni sigara fiyatlarını tek tek açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde 3 sigara şirketi zam yapmıştı. Onlara bir yenisi daha eklendi.

SİGARA FİYATI YENİDEN ARTTI

Philip Morris, JTI, BAT ve TT grubundaki sigaralara gelen zammın ardından dün akşam saatlerinde ise Imperial Tobacco grubuna zam geldi. Haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

Zam sonrası Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 62 TL’ye yükselmiş oldu. En pahalı sigara ise 77 TL'ye çıktı.