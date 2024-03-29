Vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek park ve yeşil alanlara akın ederek bolca vakit geçirdi.

Geçtiğimiz hafta sağanak ve karla karışık yağmurlu havalara nazaran, güneşli geçen bu haftayı değerlendirmek isteyen Vanlılar parklara ve yeşil alanlara akın etti.

Geçtiğimiz hafta sıcaklıkların sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar indiği Van’da bu hafta itibari ile sıcaklık artışı gözlemlendi.

Gün içinde hava sıcaklık derecelerinin 8 ila 10 dereceye kadar çıktığı kentte birçok vatandaş sıcak havanın tadını yeşil alan ve parklardaki banklarda oturarak çıkardı.