ABD'li ünlü aktris Shannen Doherty, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. İşte detaylar:

"Charmed" ve "Beverly Hills, 90210" gibi unutulmaz rolleriyle tanınan Shannen Doherty, 4. evre kanserle mücadelesini kaybetti. 2015 yılında başlayan mücadelesi, sonunda onu hayattan ayırdı.

Doherty, hastalığı hakkında umutlu açıklamalar yapmasına rağmen, kanserin geri dönmesi ve sonrasında metastaz yapması, onun için büyük bir mücadele haline geldi.

Ünlü oyuncu, ölümünden önce kanser araştırmalarına ve farkındalık yaratmaya odaklanmış, hastalar için umut verici mesajlar vermeye devam etmişti.