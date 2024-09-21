Hangi Hastalıklar Erken Emeklilik Sağlıyor?

Yeni düzenlemeye göre, belirlenen hastalıklara sahip olan bireyler erken emeklilik fırsatından yararlanma şansı bulacak SGK'nın güncellediği listede, 18 farklı hastalık bulunuyor ve bu hastalıklara yakalanan bireyler, iş gücündeki kayıplarına göre malulen emekli olma hakkına sahip. Kanser, AIDS, Parkinson gibi ciddi sağlık sorunları bu kapsamda değerlendiriliyor.

Erken Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

Malulen emeklilik hakkından faydalanabilmek için, sigortalı bireylerin en az 10 yıl çalışmış ve toplamda 1800 gün prim ödemesi yapmış olmaları şartı aranıyor. Bu koşullar, sistemin işleyişi açısından kritik bir öneme sahip.

Hastalıkların İş Gücüne Etkisi

Malulen emeklilik, belirli hastalıkların bireyin iş gücünde en az yüzde 60 kayba neden olması durumunda geçerli oluyor. Bu durum, hastaların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla düzenlenmiş bir hak olarak öne çıkıyor.

Erken Emeklilik Listesi

SGK'nın açıkladığı hastalık listesi, kanser, epilepsi, beyin tümörleri, AIDS ve daha birçok ciddi hastalığı içeriyor. Bu hastalıklara sahip olanların yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, bu düzenlemenin ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılıyor.