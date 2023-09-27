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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’ın tescilli ürünlerinden biri olan Gevaş fasulyesine her geçen yıl rağbet artıyor.

Fasulye hasadını yerinde izleyen Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, gerçekleştirecekleri desteklerle ilçede fasulye üretimini artırmayı planladıklarını vurguladı.

Tarlada incelemelerde bulunan Sezer, yaptığı açıklamada, “Gevaş’ımızda her yıl ortalama 12 bin ton yeşil fasulye hasadı yapmaktayız. Bu miktar piyasa değeri olarak yaklaşık 700 milyona tekabül etmektedir. Yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken tescilli fasulyemize rağbet gün geçtikçe artıyor” dedi.

“ÇİFTÇİLERİN ÇOĞU FASULYE ÜRETİMİ İLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR”

Gevaş ilçesinde çiftçilerin çoğunun geçimini fasulye üretimi ile gerçekleştirdiğini kaydeden Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer; “Çiftçilerimizin büyük bir kısmı bu minvalde geçimlerini sağlamaktadır. İnşallah devletimiz, belediyelerimiz, kamu tüzel kişiliklerimiz, STK’larımızla ciddi bir destekle bu tonajı artırmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamının değişik şekillerde destekleri var. İnşallah Gevaş’ımızı tarımda çok daha iyi bir yere getirmek için azami gayret sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TESCİLLENMİŞTİ

Bu arada, Van Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucunda, geçtiğimiz günlerde Gevaş Fasulyesi, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almış ve Van’ın tescilli ürünleri arasına adını yazdırmıştı.