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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve kentin çehresini değiştirecek yaşam alanlarından biri olacak olan Toprakkale Seyir Terası'nda sona gelindi.

Toprakkale'nin en hakim tepelerinden birinde insanların doğayla iç içe zaman geçirebileceği ve kentin doğal güzellikleri keşfedebileceği 'Toprakkale Mesire Alanı Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kentin turizmine katkı sağlayacak olan Toprakkale Seyir Terası, dağ kızağı, doğa yürüyüş alanları, ahşap malzemelerle oluşturulacak doğal oyun alanları, seyir balkonları, dinlenme platformları ve kış bahçesi gibi birçok ilki bünyesinde barındırıyor.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca gerekli izinleri alınan projede, aydınlatma ve ağaçlandırmasıyla manzaralı bir yürüyüş yolu ile seyir terası alanına bağlantı kurulacak. Ayrıca seyir terası içerisinde çay, kahve, kahvaltı ve yemek çeşitlerinin servis edilebileceği araziye uygun şekilde ahşap ve taş görünüme sahip seyire imkan veren dış cephesiyle bir adet kafeterya-restoran ve 1 adet kış bahçesi yer alıyor.

Yeşil dokuyu canlandırmak amacıyla ağaçlandırma ve bitkilendirme peyzaj yapımına büyük önem verilen Toprakkale Seyir Terası'nda, seyir balkonları ve dinlenme platformları ile kent ve göl manzarasının tadını çıkarmak mümkün olacak. İmalatının tamamı ahşap kaplama ile yapılan ve doğayla bütünlük oluşturarak, yeşile uyumu ile güzel bir görüntü ortaya çıkacak olan Toprakkale Seyir Terası'nın önümüzdeki aylarda hizmete açılması bekleniyor.

Van Valisi Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en güzel noktalarından biri olan Toprakkale'deki seyir terasında incelemelerde bulundu. Vali Balcı, 900 metrekare alan üzerine 2 kat olarak inşa edilen ve eşsiz Van manzarası sunan terasın lokanta ve sosyal donatılarında kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi.

van bölge gazetesi