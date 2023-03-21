Vanspor eski başkanı ve iş insanı Servet Yenitürk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 28. Dönem milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. MHP Genel Merkezi'nden başvurusunu yapan Yenitürk, WanHaber'e açıklamalarda bulundu. Yenitürk açıklamasında "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçe’yi makamında ziyaret ederek 28. Dönem Van milletvekiliği için aday adaylığı başvurumuzu hayırlısı ile yaptık. Ülkemiz, bölgemiz, ilimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadesini kullandı.