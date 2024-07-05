Dr. Sarıca, uzun yıllar Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görev yapmış, bilimsel çalışmaları ve öğrencilere verdiği katkılarla tanınmış bir akademisyendi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın açıklamasına göre, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Öğrencileri ve meslektaşları, sosyal medya üzerinden Dr. Sarıca için taziye mesajları paylaşmış, onun bilimsel çalışmalara ve öğrencilere olan katkılarını övmüştür. Ani kaybı, akademik camiada büyük bir boşluk yaratmıştır.

Dr. Sarıca'nın anısı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ve bilim dünyasında yaşatılmaya devam edecektir. Öğrencileri ve meslektaşları, onun anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler ve projeler planlıyor.

Dr. Sertaç Selim Sarıca'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybımız büyük, ama onun bilimsel katkıları ve öğrencilere verdiği destek asla unutulmayacak.