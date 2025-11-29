Serikspor Teknik Direktör Sinan Paşalı, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Van’daki atmosferin etkileyici olduğuna dikkat çeken Paşalı, “Çok zor bir deplasmana geldik. Van çok güzel bir şehir ve çok güzel bir futbol şehri. Böyle taraftarın önünde her zaman oynayamıyoruz. Bugün de 90 dakika takımlarına destek veren ciddi bir taraftar vardı.” dedi.

"HEDEFİMİZ DEVRE ARASINA EN İYİ ŞEKİLDE GİRMEK"

Takımının yaşadığı tüm zorluklara rağmen sahada büyük bir özveriyle mücadele ettiğini söyleyen genç teknik adam, “Geçen hafta da söylemiştim; bu oyuncu grubu yüzyılda bir araya gelir ya da gelmez. Çok onurlu ve gururlu bir şekilde sahada kalmaya devam ediyorlar. Ligin yeni takımıyız ama işler iyi gidiyor. Son dört maçımızın dördünü kazandık. Hedefimiz devre arasına en iyi şekilde girmektir." ifadelerini kullandı.

"VANSPOR CAMİASINA BAŞARILAR DİLERİM"

Paşalı konuşmasınım devamında, " Vanspor’u çok iyi analiz ettik. Duran toplarda etkili olduklarını ve bek arkasına koşular yaptıklarını biliyorduk. Bugün topu onlara bırakıp 2. bölgede karşılamaya çalıştık. Gol gelmedikçe risk alacaklarını ve alan boşaltacaklarını hesaplayarak hazırlandık. Ve istediğimiz golü bulduk. Vanspor camiasına başarılar dilerim. İnşallah her şey gönüllerince olur." dedi.