Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı üyesi olan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik'in iddiaları Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Sertçelik'in açıklamaları sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki önemli isimlere operasyon düzenlendi. Peki Serdar Sertçelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Serdar Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan'ın en yakınındaki isimlerden biridir. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda yakalanmış ve kendi iddiasına göre zorla itirafçı yapılmıştı. İtirafçı olduktan sonra yurt dışına kaçan Sertçelik, başından geçen süreci anlatması ile ünlü oldu. Suç örgütü ve çete ile bağlantısının olduğu bilinen Sertçelik hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.