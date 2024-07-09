AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci İstifa Etti! İşte Ayrıntılar ve Şaşırtıcı Gelişmeler...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Temurci, İstanbul’da AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifasını duyurdu.

İstifanın Perde Arkası: Üç Önemli Dönemde Görev Yaptı

Selim Temurci, İstanbul'da görev yaptığı üç yıl boyunca, "7 Haziran-1 Kasım seçimleri", "15 Temmuz sonrası 16 Nisan referandumu" ve "Cumhurbaşkanı'nın 2. kez partinin başına gelmesi, değişim ve yenilenme süreci" gibi kritik dönemlerde önemli görevler üstlendiklerini belirtti. Temurci, "Biz sırat-ı müstakimin yolcularıyız. Davamız bizim hayatımızdır. Davamız bizim geleceğimizdir." diyerek sözlerine devam etti.

Temurci’den Veda Mesajı: "Onurla Ayrılıyorum"

Temurci, parti teşkilatından helallik isteyerek, "Bu yeni dönemin partimiz için hayırlara vesile olmasını cenabıallahtan niyaz ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız görevden ayrıldı, hamdolsun İstanbul'a yakışan bir nezaketle bu süreçleri hep birlikte yönettik. Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimden hamdolsun yine büyük bir onurla ayrılmanın bahtiyarlığı içindeyim." dedi.

Erdoğan’a Övgü: "Ümmetin Lideri"

Temurci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "O artık sadece Türkiye'nin değil, mazlumların lideridir, ümmetin lideridir. Rabbim, ona sağlık, sıhhat versin, başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı. Ayrıca, birlikte çalıştığı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım’a da teşekkürlerini iletti.

"Davanın Neferi Olmak Baki"

Makamların geçici olduğunu vurgulayan Temurci, "AK Partimiz bizim davamızın adı olduğu sürece bizler bu davanın bir neferiyiz. Bu dava bize makamlar ve mevkilerin değil, davanın neferi olmayı öğretti. Doğduğumuzda, yuva kurduğumuzda, öldüğümüzde üzerimizde beyaz bir gömlek olur. Allah'a hamdolsun, bu beyaz gömleğe bir leke değdirmedim." diyerek sözlerini tamamladı.

3 Yıl Önce Göreve Gelmişti

Selim Temurci, 8 Şubat 2015'te AK Parti İstanbul 5. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilmişti.