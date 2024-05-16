Kobani Davası'nda yaşanan gelişmeler büyük yankı uyandırıyor. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki sokak eylemlerine ilişkin davanın sonucunda 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kobani Davası, 18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı bir süreçti. Demirtaş ve diğer sanıklar arasında bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da bu davada yer aldı. Mahkeme, Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını 20 yıla indirdi.

Diyarbakır'da yaptığı konuşmalar da dosyada yer aldı. Demirtaş'a 'suç işlemeye tahrik', 'kanunlara uymamaya tahrik' suçlarından da ek cezalar verildi. Toplamda 40 yıl hapis cezası alan Demirtaş için tutukluluk halinin devamına karar verilmesi davanın önemli bir detayı oldu.

Kobani Davası'nda verilen bu kararlar, Türkiye'nin siyasi gündemini etkilemeye devam ediyor. Selahattin Demirtaş'ın ceza süreci ve davanın ilerleyişi yakından takip edilmeye devam edecek.