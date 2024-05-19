Selahattin Baki Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli ve Mesleği Ne? İşte Hayatı ve Biyografisi

Vatandaşların merakla araştırdığı isimlerden biri olan iş adamı Selahattin Baki'nin kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu, nereli olduğunu ve mesleğini öğrenmek isteyenler için tüm detaylar burada. Selahattin Baki'nin hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen bilgileri sizler için derledik.

Selahattin Baki'nin Biyografisi

Türk iş adamı Selahattin Baki, 17 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini Mt. Ida College'da tamamlayan Baki, kariyerinde önemli adımlar atarak adını duyurmayı başardı.

Kısaca Selahattin Baki

Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1975

Yaşı: 46

Doğum Yeri: İstanbul

Mesleği: İş Adamı

Selahattin Baki'nin Kariyeri

Selahattin Baki, Suudi Prens, iş adamı ve milyarder Abdullah bin Musa'ed bin Abdulaziz Al Saud'un danışmanıdır. Kariyerine uluslararası bir deniz taşımacılığı şirketi olan 'Antoine Makzume'de Mayıs 2001'den Mayıs 2005'e kadar Satış ve Pazarlama alanında çalışarak başlayan Baki, Mart 2007'de Prens Abdullah'a danışman oldu.

2009'da Suudi Çevre Projeleri Şirketi'nde Nanoteknoloji Satış ve Pazarlama rolünü üstlenen Baki, Eylül 2013'te Prens Abdullah'ın Sheffield United'ın %50 hissesini satın almasıyla Blades Leisure Ltd'nin yönetim kuruluna katıldı. Kısa süre içinde Sheffield United'ın Suudi kulübü Al-Hilal FC ve Türk kulübü Fenerbahçe ile iş ilişkileri kurma planlarını duyuran Baki, 2014 yazında Sheffield United'ın 125. yıl dönümünü kutlamak için Fenerbahçe ile bir hayır amaçlı dostluk maçı düzenledi. Maçtan elde edilen gelir, Türkiye'deki Soma maden faciasının kurbanlarına yardım için kullanıldı.

10 Kasım 2014'te Sheffield United, Selahattin Baki'nin "küresel bağlantıları kullanarak denizaşırı futbol yetenek fırsatlarını belirlemeye yardımcı olmak ve kulüp yönetimine uluslararası sponsorlukları sunmak" amacıyla kulübün Uluslararası Futbol Koordinatörü olarak atandığını duyurdu.