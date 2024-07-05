Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet Havayolları’nın iş birliği ile şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlara yönelik uçuşlarda büyük indirimler sağlanıyor. İç hatlarda %50, dış hatlarda %25’e varan indirimlerle önemli bir destek sunuluyor. Peki, bu indirimlerden nasıl yararlanabilirsiniz? İşte detaylar...

Bakan Göktaş'tan Büyük Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Yeşilköy’de düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin her alanda vatandaşlarına destek verme politikası çerçevesinde özellikle engelli bireyler ve şehit yakınlarına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan Göktaş, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak hiçbir vatandaşın devletin sunduğu imkanlardan mahrum kalmaması gerektiğini vurguladı.

İç ve Dış Hatlarda Büyük İndirim

Bu iş birliği kapsamında, şehit yakınları, gaziler, malul ve onların yakınları ile engelli vatandaşlara yönelik uçuşlarda ciddi indirimler sağlanacak. İç hat ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarında %50’ye varan, dış hatlarda ise %20 ile %25 arasında değişen indirimler uygulanacak. Bu büyük fırsatlar, AJet’in ofislerinden veya çağrı merkezlerinden bugünden itibaren alınabilecek.

AJet’in Sundukları

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, şehit yakınları, gaziler ve engelli yolcular için sunulan özel indirimler hakkında bilgi verdi. Bolat, şehit yakınları ve gazilere iç hatlarda %50, dış hatlarda %20 indirim sağlanacağını, engelli vatandaşların ise iç hatlarda %20, dış hatlarda %25 indirimle seyahat edebileceğini açıkladı. Ayrıca, AJet’in filosunda bulunan 95 uçak ile 30 ülkede 89 farklı noktaya uçuş imkanı sunduğunu belirtti.

İşitme Engellilere Yönelik Görüşlü Çağrı Merkezi

AJet, işitme engelli vatandaşlara da kolaylık sağlıyor. Görüşlü Çağrı Merkezi hizmetinden 200 bine yakın vatandaşın faydalandığını belirten Bolat, bu hizmetin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Ücretsiz Seyahat Kartları ve Destekler

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilere özel olarak 234 bin 759 ücretsiz seyahat kartı dağıtıldığını ve bakanlık tarafından ulaşım hizmeti veren kurumlara 2,5 milyar lira tutarında seyahat gelir desteği ödemesi yapıldığını açıkladı. Bu destekler, şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını bir kez daha gösteriyor.

Başvurular ve Detaylar

İndirimli uçuş biletlerinden yararlanmak isteyen şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar, AJet’in ofislerinden veya çağrı merkezlerinden başvurularını yapabilirler. İndirimden faydalanmak için gerekli belgeler ve detaylı bilgi AJet’in resmi web sitesinde yer almaktadır.

Özel İndirimler ve Ulaşım Kolaylıkları

Bu iş birliği, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşların seyahatlerinde önemli kolaylıklar sağlayarak onların hayat kalitesini artırmayı hedefliyor. Şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için sağlanan bu özel indirimler, onların sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlıyor.

Bu büyük fırsatı kaçırmayın! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet’in iş birliği sayesinde şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için seyahat artık daha ekonomik ve erişilebilir hale geliyor.