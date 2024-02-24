Van Mall AVM önünde yapılan açıklamada konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı ve Şehir İttifakı Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan, “Yerel seçim sürecinin içinde bulunduğumuz şu günlerde her türlü proje havada uçuşmakta. Oysa ki son 20 yıldır şehrimizi yönetenler belediyecilik adına elle tutulur ciddi bir iş yapmadıkları gibi yaptıkları işler de israf olarak kayda geçmiştir” ifadelerini kullandı.

“1 MİLYAR DOLAR HEBA OLDU”

Hala tam olarak faaliyete geçmeyen Van Mall AVM’nin yapım sürecinin çok uzun sürdüğünü söyleyen İlhan, “Bugün basın açıklaması gerçekleştirdiğimiz Van’ın en kıymetli caddesi üzerinde bulunan Van Park AVM daha sonra Van CİTY yeni adıyla Van Mall AVM, Özel İdare binasının yerinde 14 yıl önce yapılmaya başlanmış. Yapılması yıllar sürmüş, yapıldıktan sonra açılması, işletilememesi, kapanması, el değiştirmesi gibi sürekli bir sorun olarak durmuştur” dedi.

İlhan, “En son 5 Ocak 2023 yılında bir toplantı yapıldı ve Mart 2023 yılında faaliyete geçeceği söylendi. Van’da her işte olduğu gibi Van Mall AVM de geldiğimiz noktada her gün çeşitli hikayelerle ertelenen işler arasında yerini almıştır. Van Mall AVM bugün şehrimizin en kıymetli lokasyonunda bir ucube yapıt olarak durmaktadır. Van Mall projesiyle 1 milyar dolar heba olmuştur” sözlerine yer verdi.

“BEN YAPTIM OLDU!”

Kent Meydanı’na dair de eleştiride bulunan Şehir İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan, “Yine üzerinde bulunduğumuz Kent Meydanı, Van Belediyesinin yerinde yapılmış, 11 yıldır en değerli alanlarımızın israfına sebep olmuştur. Kent Meydanı için tarihi kimliğe sahip Van müzesi yıkılmıştır. Yapılan meydan ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla yapılmıştır. Oysa ki altı otopark olarak yapılıp doğru bir planlamayla şehrimize kazandırılabilirdi” şeklinde konuştu.

31 Mart Yerel Seçimi yaklaştıkça israfın boyutunun arttığını söyleyen İlhan, “Van’ın son 20 yılını, yaptıkları saçma sapan işlerle heba edenler şimdilerde milletin parasıyla şehrin dört bir yanını reklam panolarıyla donatmış, uygulama otelinde her gün milleti yedirip içirip oy alma derdine düşmüştür. Bu memleketin tüm sorunlarını biliyoruz ve şehrin sorunlarını çözmek için geliyoruz. Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak söz veriyorum, bu şehrin tek kuruşunu heba etmeyeceğiz.” dedi.

“KENT MEYDANI DEĞİL ‘MERDİVEN MEYDANI’ ”

Şehir İttifakı Van İpekyolu İlçe Başkanı Yılmaz Kılıç da, “Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Özer İlhan Bey bugün Van’ın kronikleşmiş sorunlarıyla alakalı çok önemli noktalara değindi. Malumunuz bu şehrin temel sorunlarından biri trafik. Kentin göbeğinde ‘Kent Meydanı’ adı altında bir ‘Merdiven Meydanı’ yapıldı ve taşlarla döşendi. Oysa bu kentin trafik sorununu çözmek adına bu bölgede yapılacak 2 katlı bir otoparkla park problemi çözülerek trafik sorunu minimize edilebilirdi” diyerek konuşmasını sonlandırdı.