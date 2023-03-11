Seçimlere 2 ay kala yeni bir ittifak geliyor. Daha önce Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de temaslar halinde olduğu ancak geçtiğimiz hafta yol ayrımına gittiği 'Ata İttifakı' resmen duyurulacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek ittifakı açıklayacağı öğrenildi.

ATA İTTİFAKI'NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Özdağ'ın toplantıda Zafer Partisi ile birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan 'Ata İttifakı'nı kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

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