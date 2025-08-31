3 bin metrenin üzerindeki rakımıyla etkileyici bir manzara sunan Cilo Dağları, özellikle yaz aylarında berrak gölleri, rengârenk çiçeklerle süslü yaylaları ve etrafını saran karla kaplı zirveleriyle göz kamaştırıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Sat Gölleri; doğa yürüyüşü, kampçılık, dağcılık ve fotoğrafçılık gibi doğa aktiviteleri için eşsiz bir rota olarak öne çıkıyor. Cilo-Sat Dağları’nın zirvelerinden süzülen kar suları ile beslenen eşsiz göller, turkuaz renkteki suları ve sakin doğasıyla ziyaretçilerine huzur vadediyor.

Gördüğü manzara karşısında hayranlığını dile getiren Yaprak Yeşimdoğan isimli doğasever, "Burası adeta saklı bir cennet. Doğallığı bozulmamış, bakir bir coğrafya. İnsan burada kendini başka bir dünyadaymış gibi hissediyor" dedi.