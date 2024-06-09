Tyrannosaurus Rex'in küçük kolları herkesçe bilinirken, aynı aileden yeni bir tür, T-Rex'i bile gölgede bırakan kısa kollarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni abelisaurus türü, kısa ve kalın kollarıyla bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Arjantin'de İnanılmaz Keşif: Et Yiyen Boğa Carnotaurus'a Benzerliğiyle Dikkat Çekiyor

Arjantin'de keşfedilen bu dinozor türü, "et yiyen boğa" olarak bilinen Carnotaurus'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yeni tür, K. inakayali olarak adlandırıldı ve boynuzları olmayan, daha küçük kollara sahip bir dinozor olarak tanımlandı. İki türün de kalıntıları, Patagonya bölgesindeki kayalık yapılarda bulundu.

Minik Kollarıyla Koşarken Göğsüne Çarpıyordu

Araştırmacılar, fosilin kol kemiklerinin tam olmamasına rağmen, hareketsiz dirsekler ve ilkel bilekler sayesinde bu dinozorların minik kolları olduğunu belirledi. Hatta koştuklarında kollarının göğüslerine çarptığı tespit edildi. Geç Kretase döneminde, yaklaşık 66 milyon ila 90 milyon yıl önce yaşayan bu abelisaurus türleri, dünya genelinde en çok rastlanılan canlılardandı. Kuzey Amerika ve Asya'da da yaşamış olan bu canlıların en tam ve önemli örnekleri Güney Amerika'da bulundu.

Bu Kadar Küçük Kolların Sırrı Ne?

Bilim insanları, bu türlerin neden bu kadar küçük ve işlevsiz kollara sahip olduklarına dair kesin bir açıklama yapamıyor. Bazı araştırmacılar, bu dinozorların kollarının evrimsel süreçte körelmeye başladığını savunurken, diğerleri ise üreme sürecinde partnerlerine tutunma veya pençeleriyle saldırma amacıyla bu tür kollar geliştirdiklerini düşünüyor.