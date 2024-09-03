Hakkari'de Bir İlki Başardı: Kestane Hasadı İçin Geri Sayım Başladı!

Yeşiltaş Köyünde Kestane Mucizesi!

Yeşiltaş köyünde yaşayan Hasan Soydan, yıllar önce internet üzerinden sipariş ettiği kestane fidelerini bahçesine dikerek büyük bir emekle büyüttü ve şimdi bölgedeki ilk kestane hasadını gerçekleştirecek.

Tarım Müdüründen Tebrik!

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve mühendisler, köyü ziyaret ederek Hasan Soydan'ı bu sıra dışı başarısından dolayı tebrik etti ve bu başarının tüm bölgeye yayılmasını diledi.

Bölge Tarımında Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır, Hasan Soydan'ın yıllar süren emeğinin meyvelerini verdiğini ve bölgede alışılmadık bir durum yarattığını belirterek, bu başarıyı yerinde incelediklerini ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kestane Bahçeleri Bölgeyi Değiştirebilir!

Hasan Soydan'ın bu büyük başarısı, Hakkari'de tarımın potansiyelini gösteren umut verici bir gelişme olarak görülüyor; bu tarımsal yenilik, bölgede tarımsal çeşitliliğin artmasına öncülük edebilir.