Göksel ve Osman Şahin'in İlişkisi Devam Ediyor

Her ikisi de kameralar karşısında oldukça rahat olmasalar da, bir yandan ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiği ve romantizmin doruklarına çıktığı belli oluyordu. Bu görüntüler, ünlü şarkıcının ve sevgilisinin aşkını daha da gözlerin önüne serdi.

Utangaçlıkları Gülme Krizine Dönüştü

Göksel ve Osman Şahin, davet boyunca oldukça doğal ve samimi bir tavır sergilerken, kameralar karşısında geçtiklerinde biraz utangaç bir tavır sergilediler. İkilinin birbirlerine bakarak gülmeye başlamaları, hem davetteki hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatine dikkat çekildi. Kameraların ateş altında, canlarını bilemeyen aşıklar, ağlama acılarına rağmen muhteşem bir an yaşadılar. Bu sevimli an, özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılıyor.

Gazetecilere Cevapları Duygusal ve Sıcak Oldu

Gazeteciler, çifte ilişkinin '2. baharı' hakkında şaka yaparak, "Hayırlı olsun" dediklerinde, Göksel'in yüzündeki güldüğünü hemen belirtti. Şarkıcı, samimi bir şekilde "Hayatta öyle şeyler oluyor." yaşayarak, yaşadığı mutluluğun basına yansıtıldı. Osman Şahin ise durum esprili bir şekilde, "Nasıl böyle bir çiçekle küs kalabilir?" şeklinde cevapladı. Çiftin bu eğlenceli ve samimi yanıtları, medya mensuplarına keyifli anlar yaşattı.