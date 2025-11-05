Son haftaların çıkışta olan takımlarından biri olan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 13. haftanın açılış maçında deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor karşısında galibiyet arayacak.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ BİLET FİYATI 650 TL!

Ev sahibi ekip, deplasman tribünü bilet fiyatlarını 650 TL olarak belirledi. Hem iç sahada hem dış sahada takımını yalnız bırakmamasıyla bilinen Van Spor taraftarları, bilet fiyatlarının yüksekliğini eleştirdi.

Temsilcimiz Van Spor FK, iç saha maçlarında rakip takım taraftarları için önemli jestler yaparak genellikle misafir takımın plaka kodu oranında bilet fiyatı belirlerken, Sarıyerspor’un deplasman tribünü için belirlediği bilet fiyatı dikkat çekti.

Deplasman tribünü için 195 bilet satışa çıkarılırken, biletlerin Passolig üzerinden online olarak veya web sitesi aracılığıyla alınabileceği bildirildi.

SMS Grup Sarıyerspor – İmaj Altyapı Van Spor FK arasındaki maç 7 Kasım Cuma günü Yusuf Ziya Öniş Stadında oynanacak ve mücadele saat 14.30’da başlayacak.