Jandarma, Şanlıurfa'da Akrep Kaçakçılığını Çökertti

İzinsiz Toplanan Akreplerin Sayısı Şaşkınlık Yarattı

Y.Y. isimli şüphelinin aracında yapılan detaylı aramada, doğadan izinsiz olarak toplanmış ve nakil belgesiz taşınan 270 akrep tespit edildi; akrepler, doğaya geri kazandırılmak üzere yetkili mercilere teslim edildi.

Akrep Kaçakçısına Ağır Ceza

Şüpheli kişiye, doğadan izinsiz akrep toplamak ve taşımak suçundan 387 bin TL idari para cezası kesildi; bu ceza, yasa dışı doğa tahribatını engellemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Akrepler Şanlıurfa Doğa Koruma Müdürlüğü’ne Teslim Edildi

Ele geçirilen akrepler, güvenli bir şekilde muhafaza edilerek Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi; bu adım, akreplerin doğal yaşam alanlarına geri dönmesini sağlayacak.

Çevre ve Doğa Koruma Timi Görev Başında

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin (HAYDİ) başarılı operasyonu, bölgedeki doğa koruma çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu ve çevre suçlarına karşı hassasiyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.