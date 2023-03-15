Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında alt geçit su doldu. Yol trafiğe kapatıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su basarken, eğitime 1 gün ara verildi.
Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise yaptığı açıklamada, "Bazı yollarımız kapalı, vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyarıyorum" dedi.
ŞANLIURFA VALİSİ: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa Valisi sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
ADIYAMAN VALİSİ: 1 KİŞİ VEFAT ETTİ
Adıyaman Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.
Hatipoğlu, "Arama çalışmaları başladı vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. 150 kişi ile arama yapıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor." dedi.