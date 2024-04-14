Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Şanlıurfa, Ramazan Bayramı dolayısıyla yerli-yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Balıklıgöl, Halfeti ve Göbeklitepe’de yaşanan yoğunluk nedeniyle günlük ziyaretçi bakımından bayramın ikinci günü 11 bin 454 misafir ile en yoğun gününü yaşayan Göbeklitepe, kendi rekorunu kırdı.

Bayram tatili boyunca toplam 55 bin 573 kişiyi ağırlayan Göbeklitepe’ye giden Vali Hasan Şıldak da ilginin Şanlıurfa turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti. Göbeklitepe Ören Yeri'nde verilen hizmetleri yerinde inceleyen Şıldak, gezisi sırasında yaptığı açıklamada, 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinden itibaren kazı çalışmalarının gün ışığına çıkarılması ve karşılama ünitelerinin hizmete girmesiyle Göbeklitepe’nin özellikle 2024 yılında ziyaretçi sayısı bakımından patlama yaşadığını dile getirdi.

'TURİST AKININA UĞRADIK'

Şanlıurfa’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri en iyi şeklide ağırlama çabasında olduklarını kaydeden Şıldak, “Turizmde beklentimiz bir hayli yüksekti. Şanlıurfa, başta Göbeklitepe ve ondan da önce inanç turizminin kalbi sayılan Balıklıgöl ve çevresi, Harran’daki eserler, Halfeti ve tabii ki müzelerimizin varlığıyla çok yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Bu sene de ilimiz dokuz günlük bayram tatili süresince adeta turist akınına uğradı. Aldığımız sayılar oldukça memnun edici düzeyde. Diyebilirim ki, dokuz günün sonunda biz Göbeklitepe’de 60 binin üzerinde bir ziyaretçiyi görmüş olacağız. Bu Şanlıurfa için yeni sektörün gelişim rotasının turizm ve kültür olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Valilik olarak büyük ihtimam gösteriyoruz. Buradaki güvenlik hizmetleri, taşıma hizmetleri, temizlik, düzen ve sistematiğin oturmuş olması da memnuniyet verici. Sezonun dolu dolu geçeceğini tahmin ediyoruz ve inşallah alacağımız yeni tedbirlerle yerli ve yabancı turistler Göbeklitepe’den, Şanlıurfa’dan daha memnun ayrılacaklar” ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı turistleri Şanlıurfa’yı görmeye davet eden Vali Şıldak, Şanlıurfa’nın özellikle ilkbahar mevsiminde görülmesi gerektiğini belirterek, Şanlıurfa'nın lezzetleriyle, gastronomisiyle, müziğiyle, kültür eserleriyle ve turizme yönelik bütün unsurlarıyla görülmeye değer olduğunu söyledi.