29 Haziran’da başlayan ve 7 Temmuz’a kadar sürecek Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde sanatçı Oğuzhan Koç Van’daki konserde hayranlarıyla bir araya gelmişti. Festivalin 2. gününde ise sanatçı Alişan sahnede yer aldı ve sevenleri için söyledi.

Kültür Yolu Festivalinin 3. gününde ise bu kez Sanatçı Mert Demir sahne alacak. Bu akşam saat 20:00’de Atatürk Kültür Parkı'nda (Nevruz alanı) sahne alacak olan sanatçı, hayranları ile buluşacak ve sevilen parçalarını seslendirecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivalinin 6. durağı olan Van’da söyleşi, konser, film gösterimleri, tiyatro, opera, çocuk etkililikleri, fotoğraf yarışması ve sergi gibi etkinliklerle 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

Festivalin 3. günü olan bugün de çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor.