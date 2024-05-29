Vatandaşların talebi doğrultusunda harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tarihi Şamran kanalında temizlik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nın, mahalle sakinlerinin mağdur olamaması adına Şamran kanalında temizlik çalışması başlattığı aktarıldı.

Kötü görüntü ve koku meydana getiren çöpleri iş makinalarının yardımıyla temizleyen ekipler, mazgal ve köprüleri de çöplerden arındırarak suyun daha rahat akmasını sağladı.

Mahalle sakinleri, çalışmalardan ötürü belediye ekiplerine teşekkür etti.