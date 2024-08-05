Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde Van Denizi Dağcılık&Doğa Sporları Kulübü ve Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi desteğiyle “Urartular İzinde Tarihe Şahitlik Ediyoruz” sloganıyla 3 bin yıllık geçmişi ile günümüzde hâla kullanılan Tarihi Şamram Kanalı kenarında doğa yürüyüşü yapıldı.

51 kilometrelik parkuru 1 gece kamp yaparak tamamladıklarını ifade eden Vangölü Aktivistler Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, “Amacımız, Van'ın tarihi ve kültürel zenginlerini gün yüzüne çıkarmaktır. Bu nedenle Gürpınar ilçesinde başlayan ve Edremit ilçesinden geçerek il merkezine kadar ulaşan 51 kilometrelik Şamran Kanalı'na dikkat çekmek için yürüdük ve çöp topladık” dedi.