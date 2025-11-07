Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Sakaryaspor maçının ardından temsilcimiz, “taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK’dan temsilcimize ceza çıktı.

Van Spor’a toplamda 190 bin TL para cezasının yanı sıra Batı Tribün Kapalı Batı A-B, Doğu Tribün Kapalı Doğu C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

İŞTE O KARAR

İmaj Altyapı Van Spor FK ile ilgili kararda şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünün, 02.11.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Sakaryaspor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribün Kapalı Batı A-B, Doğu Tribün Kapalı Doğu C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”