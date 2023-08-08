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Wanhaber / Haber Bülteni

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Vatandaşları gerçek belediyecilik hizmetleri ile buluşturan ve yaptığı projelerle kenti ihya eden Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlıların Sahil Yolu hayalini adım adım gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 10’larca iş makinası ile 100’lerce personel yol çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise kentin en büyük park ve yeşil alan projesi olan 1.100 dönümlük rekreasyon alanında çalışmalarına devam ediyor” denildi.

Açıklamada şöyle denildi; “Tamamı Belediyenin işgücü ile yürütülen çalışmalarda şuana kadar Sahil yolunun yaklaşık 2.5 kilometrelik kısmına PMT serimi yapılırken, sıcak asfalt çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

Park çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdüren ekipler, bir yandan yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına devam ederken, bir yandan da 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu, seyir terasları ve dinlenme alanlarını inşa ediyor.”

Yapılan çalışmaları sık sık yerinde takip eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da, çalışmaların her aşamasını inceleyecek, projenin kısa sürede tamamlanacağı müjdesini paylaştı.

Vanlıları, Van Gölü’nün eşsiz doğası ile buluşturacak olan ve sahil kesimini cazibe merkezi haline getirecek olan mega projede; 30 metre genişliğinde sahil yolu, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, peyzaj, yeşil alan, aydınlatma, mescit ve tuvaletlerin yer aldığı bildirildi.

Açıklamada; “Ayrıca çevre dostu belediyecilik örneği sergileyen Büyükşehir Belediyesi, proje alanında bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları da koruyarak, vatandaşları, kentin en büyük değeri olan Van Gölü’nün doğasıyla buluşturuyor” ifadelerine yer verildi.