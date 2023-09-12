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Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini ikiye katlayacak 2. pist için son hazırlıklar tamamlanırken, yolcu kapasitesini 30 milyondan 70 milyona çıkartması planlanan yeni pistin yapımında sona yaklaşıldı.

Yapımına 2014'te başlanan 2. pistin uzunluğu ise 3 bin 500 metre olarak planlandı.

İkinci pist ile birlikte havalimanına yeni bir terminalin de kazandırılması planlanırken, bakım tesislerinin hizasına yapılacak bu terminal ile yolcu akışının hızlandırılması ön görülüyor.

Yeni pistin devreye girmesi ile birlikte eski pistin yaklaşık 6 ay sürecek bir bakıma alınması planlanırken, 2024’ün başından itibaren iki pistli operasyonun başlaması ön görülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan bu projeler sonrasında ise paralel yaklaşma ve kalkış sayesinde hızlı bir akışın sağlanması bekleniyor.

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