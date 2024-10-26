Hande Erçel'in Dudak Uçuklatan Ücreti

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Instagram hesabında 31 milyon takipçi bulunan Erçel, bir gönderi ve bir hikaye paylaşımı için tam 3 milyon TL almakta, bu durum sosyal medyada büyük bir tartışma başlatmış durumda. Bu devasa rakam, birçok insanın aklında soru işaretleri bırakırken, ünlülerin sosyal medya etkisinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu çarpıcı rakamı duyan “Röportaj Adam” olarak bilinen Mahsun Karaca, kendi sosyal medya platformunda duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Karaca, Hande Erçel’in aldığı bu ücretin kendi kariyerinde bir sezonluk dizi için bile kazanmadığı bir tutar olduğunu belirterek, bu durumu eleştirdi. Mahsun, sosyal medyada yaptığı komik videolar ve oyunculuk yetenekleriyle tanınan bir isim olarak, bu tür yüksek ücretlerin adil olup olmadığını sorgularken, kendi işinin değerinin göz ardı edilmesine de dikkat çekti.