Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20'nci Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu'na katıldı. Bakan Tunç, programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Tunç, "Soruşturma telefon incelemesiyle ilgili olarak devam ediyor. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Adalet Bakanları toplantısında İspanya Adalet Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bakanı, Adalet Bakanlığı'nda ziyaret etmiştim. Orada da konuyu teferruatlı bir şekilde anlatmıştık. İspanya'da bu telefonun çözümüyle ilgili çalışma yapılabileceğini öğrendik. Bu noktada görevlendirmeler yapılmıştı. Biz de telefonu görevlilerle birlikte gönderdik” dedi.

“10 HANELİ ŞİFRE…”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Şu anda telefon, İspanya'da inceleme aşamasında. Son aldığımız bilgiye göre 10 haneli bir şifre kullanıldığına yönelik bir tespit söz konusu. Bu şifrelerin çözülmesiyle ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor. Telefondaki şifre çözüldükten sonra dijital incelemeler yapılacak. Daha önce yapılan delil tespitleri vardı. Dijital incelemeler vardı. Bir sonuca ulaşılamamıştı. Burada telefonun incelenmesiyle birlikte, telefonun çözülmesiyle beraber, konunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak önemli verilere inşallah ulaşabiliriz" diye konuştu.