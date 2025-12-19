Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2018 yılında ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 81 ilde EGEDES projesi hayata geçirildi. EGEDES ile araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri elektronik ortamda yürütülüyor. ASELSAN ile geliştirilen sistem; araçların plakasını tanıyor, sorgulayıp geçerli bir egzoz emisyon ölçümünün olup olmadığını araç görüntüsü ile birlikte raporluyor. EGEDES ile egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte akışı aksatmadan anında tespit ediliyor.

20 BİN 211 ARAÇ DENETLENDİ

2025 yılında yapılan 20 bin 211 denetimde muayene yaptırmayan araç sahiplerine 13 milyon 755 bin 765 TL ceza uygulandı. Cezalardan elde edilen gelir çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor. Geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları, 81 il müdürlüğü denetim araçlarına monte ediliyor.

Denetim araçları yol kenarında sabit durumda veya trafikte seyir halindeyken egzoz emisyon ölçümü olmayan araçların tespitini gerçekleştiriyor. Hususi ve resmi otomobiller ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda 1; kamyon, kamyonet, otobüs ve taksi gibi ticari araçlar 1 yaş sonunda ve devamında yılda 1 kez ölçüm yaptırması gerekiyor.