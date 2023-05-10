Wanhaber - Özel

14 Mayıs seçimlerine çok kısa bir süre kaldı. Adaylar ve siyasi parti temsilcileri, son ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Refah Partisi Van İl Başkanı Göksel Yarız ile Van Milletvekili Adayı Kamil Yavuzer, Van Ticaret ve Sanayi Odası, MÜSİAD, Memursen, SS. Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Refah Partisi Van İl Başkanı Yarız, Milletvekili Adayı Yavuzer ve teşkilat mensupları, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Meclis Başkanı Turan Avcı ile bir araya geldikleri görüşmede; Van’ın kalkınmasına yönelik taleplerin yer aldığı rapor, Refah Partisi heyetine sunuldu.

Ziyaretlerin devam edeceği öğrenildi.

Ramazan Çetin