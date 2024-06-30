Eskişehir'de 69 yaşındaki Necmettin Tepecik, iki yıl önce evlilik teklifini reddeden Hatice Usalan'ı (57) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Usalan'ın başka biriyle evlendiğini öğrenen Tepecik, sabah işe gitmek için durakta bekleyen kadını hedef aldı.

Reddedilen Teklifin Ardından Gelen Saplantı

Necmettin Tepecik, iki yıl önce Hatice Usalan'a evlilik teklif etmiş, ancak ret cevabı almıştı. Israrlı tavırları nedeniyle Usalan, Tepecik hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdı. Rahat bir yaşam sürmek isteyen Usalan, evini ve telefon numarasını değiştirdi ve iki ay önce başka biriyle evlendi. Ancak, Tepecik'in saplantısı sona ermedi.

Sabah İşe Giderken Hayatını Kaybetti

Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan Hatice Usalan, sabah saat 06.00 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıktı. Dinçler Sokak yakınındaki otobüs durağına giden Usalan, burada Necmettin Tepecik'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Usalan'ı hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Hatice Usalan hayatını kaybetti.

Saldırgan Boş Arazide İntihar Etti

Olay sonrası kaçan Necmettin Tepecik'i yakalamak için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Araştırmalar sonucunda Tepecik'in, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide pompalı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Hatice Usalan'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Artvin'in Hopa ilçesine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.