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Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan milli futbolcu Arda Güler'in talihsizliği devam ediyor.

6 yıllık sözleşme imzaladığı eflatun-beyazlılar ile ABD kampında idmanda sakatlık yaşayan ve 2 aylık aranın ardından takıma geri dönen milli futbolcu bir kez daha aynı şanssızlığı yaşadı.

"Sakatlık teşhisi konuldu"

Genç yıldız takımının gerçekleştirdiği son antrenmanı yarıda bıraktı. Madrid ekibinin resmi hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu.

İlk teşhislere göre Arda Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ortaya çıktı.

Ensonhaber