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Wanhaber / Fatma Öztürk

5.’si 12 – 13 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye ve İran arasında Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı’nın 6.’sı dün Van’da yapıldı.

Çevre illerden de katılımın olduğu toplantı bugün mutabakat metinlerinin imzalanmasının ardından sona erdi.

MUTABAKAT METNİ İMZALANDI

Bugün gerçekleştirilen toplantıda Vali Ozan Balcı ve İran Batı Azerbaycan Genel Valisi Mohammad Sadık Mutamadiyen tarafından mutabakat metinleri imzalandı.

Vali Ozan Balcı, toplantıların çok faydalı geçtiğini söyleyerek, “İki gün içerisinde sınır ticareti, ulaşım, gümrük, turizm başlıklı uzmanlık komitelerimizde iki ülkenin ekonomik iş birliğinin arttırılması amacıyla birbirinden önemli konular ve alt başlıklar üzerinde çalıştık. İstişare ve oturumlarımızda sonuç olarak ortak çözümlerle müşterek sorunlarımızın üstesinden gelinebileceğinin idrakine vardık. Müşterek sorunlarımıza farklı bakış açıları ve çözüm önerileri getirerek bu konular hakkındaki kendi tecrübelerimizi paylaştık. Türkiye-İran 6. Ekonomik İşbirliği Toplantısının verimli ve faydalı geçmiş olduğuna, bu alandaki çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

İran Batı Azerbaycan Genel Valisi Mohammad Sadık Mutamadiyen de 2 günlük toplantının verimli geçtiğine vurgu yaptı.

Mutamadiyen, “Çok güzel görüşmeler yapıldı. Biz iki ülkenin ilişkilerinin her alanda gelişmesini istiyoruz. Bu toplantının ardından iller arasında yeni gelişmeler olacak. Sınır illeri arasında kapıların açılması, transit ve demiryolu ulaşımının artmasıyla ticaret hacmi de artacaktır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Ozan Balcı ve İran Batı Azerbaycan Genel Valisi Mohammad Sadık Mutamadiyen tarafından mutabakat metinleri imzalandı.