Vali Ozan Balcı, beraberindeki Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile birlikte temmuz ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Burada konuşan Vali Balcı, kentte kamu huzurunun ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 5 bin 152 polis ve 4 bin 271 jandarma personelinin görev yaptığını belirterek, “Kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam bin 410 olaya müdahale edilmiş, olayların aydınlatılma oranı yüzde 94’dür. Terörle mücadele faaliyetlerinde; vatandaşlarımızın birlik ve bütünlüğü aynı zamanda huzuru ve güvenliği için terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine karşı mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam etmekte olup ilimizde terör örgütlerine yönelik 48 operasyonda 89 şahsa adli işlem yapılmış, 24 şahıs tutuklanmıştır Asayiş olaylarında; kamu huzuru ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi için kolluk birimlerimizce yürütülen çalışmalar kesintisiz devam etmekte olup belirtilen dönem içerisinde; 209 mal varlığına karşı, 721 kişilere karşı, 69 hırsızlık, 27 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Kolluk güçlerimizin özverili çalışmaları sonucunda ilimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9, dolandırıcılık olaylarında ise yüzde 4 azalış gerçekleşmiştir. Yüzde 8 artış gösteren hırsızlık olayları üzerinde önleyici çalışmalarımız süratle devam etmektedir. İlimiz genelinde aranması bulunan şahısların yakalanmasıyla ilgili olarak kolluk birimlerimizin yoğun çalışmaları neticesiyle geçmiş döneme kıyasla yüzde 152 artış gerçekleşmiştir. 1.004 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalanan şahısların 292’si hapis cezası ile 712’si ifadeye yönelik aranması bulanan şahıslardır. Alınan tüm tedbirlere rağmen ilimizde; 198 trafik kazası meydana gelmiş, 361 şahıs yaralanmış ve 3 vatandaşımız vefat etmiştir. Yapılan trafik denetlemeleri ve alınan güvenlik tedbirleri ile trafik kazalarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kolluk birimlerimiz tarafından yürütülen çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir. Trafik düzeninin sağlanmasında katkısı bulunan ve kurallara riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele amacıyla 146 operasyonda 68 organizatör hakkında işlem yapılmış ve 413 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Düzensiz göçü ve göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Kolluk birimlerimiz tarafından ilimizde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasının veya ticaretini yapılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarımız neticesinde 84 operasyon yapılarak 95 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde narkotik suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; 15 kilogram esrar, 10 kilogram eroin, 33 kilogram metamfetamin, 162 gram afyon sakızı, 800 adet Ecstasy, 56 adet sentetik ecza ve 6 kilogram skunk ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla 48 etkinlikte 174’ü anne/anne adayı olmak üzere 763 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık ile ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam etmekte olup operasyon sayımız geçmiş döneme kıyasla yüzde 125 artış göstererek 427’ye yükselmiş ve bu operasyonlarda 562 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 67 bin 737 paket sigara, 3 bin 309 litre akaryakıt, 122 adet cep telefonu, 147 adet elektronik sigara, 2 adet silah, 44 adet külçe altın, 242 adet akıllı saat, 120 bin adet makaron ve bin 47 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Temmuz ayında 215 siber olayı meydana gelmiş, 11 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgi teknolojilerinin kullanılması, vatandaşlarımızın güvenliği, oluşabilecek riskleri önlenmesi ve vatandaşlarımızın farkındalıklarının artırılması amacıyla siber farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti kapsamında 2 bin 930 kişiye bilgilendirme yapılmıştır” dedi.

Kaynak: İHA