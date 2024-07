Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan içerik üreticisi Rahel Pekcan, dün Tiktok hesabında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Pekcan'ın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler haberimizde. İşte Rahel Pekcan'ın yeni sevgilisi kim sorusunun yanıtı ve daha fazlası...

Rahel Pekcan’ın Yeni Sevgilisi Kim?

Rahel Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'in trafik kazasında vefat etmesinin ardından sosyal medyada duygu dolu paylaşımlarda bulunmuştu. Dün yaptığı açıklamada, yeni biriyle görüştüğünü belirten Pekcan, takipçilerini meraklandırdı. Ancak, yeni sevgilisinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Rahel Pekcan’ın bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çeşitli tepkilere neden oldu.

Rahel Pekcan Kimdir?

Rahel Pekcan, sosyal medyada içerik üreten ve özellikle makyaj videolarıyla tanınan bir fenomen. "Cluba giderken yanınıza almanız gerekenler" adlı videosuyla üne kavuşan Pekcan, sevgilisinin vefatıyla daha da çok konuşulur hale geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Oğuzhan Emeç, motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Rahel, bu olayın ardından çektiği duygusal videolarıyla takipçilerinin kalbine dokunmuştu.

Rahel Pekcan’dan Açıklamalar

Dün sosyal medyada yaptığı açıklamada Rahel, "Bugün bazı şeyleri açıkça konuşmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Bir şeyleri gizleyerek yaşamak gerçekten bana göre değil" dedi ve sosyal medyayı hiçbir zaman ana gelir kapısı olarak görmediğini vurguladı. "Şu an görüştüğüm biri var. İlerleyen zamanlarda görüşmeye devam edeceğim biri var. Size göre bu çok farklı olabilir. Her şeyim yalan, prim ya da her şeyimi içerik olarak kullandığımı düşünebilirsiniz. Nasıl düşünmeniz konusunda özgür olduğunuz gibi ben de nasıl yaşayacağım konusunda özgürüm. Çünkü kabul etmek lazım ki 25 yaşındayım ve 26'yı görüp görmeyeceğimi bilmiyorum. Elbette ki birine karşı bir şeyler hissetmek, aynı duyguları yaşamak kolay değil. Bir şeyleri yeniden denemeye başlamam gerekiyordu ve başladım." diyerek duygularını paylaştı.

Rahel Pekcan'ın Yaşı ve Memleketi

Rahel Pekcan, 25 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Hukuk öğrencisi olan Pekcan'ın aslen nereli olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmamakta.

Rahel Pekcan'ın sosyal medyadaki bu açıklamaları, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı. Yeni sevgilisi kim sorusunun yanıtı merakla beklenirken, Pekcan’ın hayatına dair gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!