Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan fenomen Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Övüç, Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Övüç, son olarak bindiği uçakta türban takarak seyahat ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Övüç’ün, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Murat Övüç, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.