İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni şarkıcı Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.
Ekol TV'den Hakan Mutlu'nun haberine gören Övüç hakkındaki soruşturma 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla başlatıldı.
Övüç hakkındaki soruşturma, başörtüsü taktığı anları sosyal medyada paylaşmasının ardından geldi.
Murat Övüç kimdir?
Van’da 1968'de doğan Murat Övüç, İstanbul'da Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Sosyal medya paylaşımları ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Övüç, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Kaynak: Ekol Tv