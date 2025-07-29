Van’daki yeşil alanların büyük ölçüde kamu kurumlarına ait mesire alanlarıyla sınırlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Van’ın doğasını canlandırmak için ağaçlandırma çalışmalarının hız kazanması ve toprakların daha verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ercan, özellikle erozyon riski taşıyan bölgelerde uygun türde ağaçların dikilmesiyle hem doğanın korunabileceğini hem de kentte yaşayanlar için daha sağlıklı yaşam alanları oluşturulabileceğini ifade etti.

Van Gölü çevresinde yapılacak ağaçlandırma projelerinin, bölgenin ekolojik dengesini güçlendirebileceğini ve turizm potansiyelini artırabileceğini belirten Ercan, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda iş birliği yapmasının önemine değindi.

“VAN’DA AĞAÇLANDIRMA VE YEŞİLLİK İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL!”

Van’da özellikle de göl kıyılarının ağaçlandırılması gerektiğini ifade eden Ercan, “Van’da özellikle göl kıyılarının yeşillendirilmesi gerekiyor. Van, yeterince yeşil bir kent değil. Ağaçlar, deprem, heyelan ve erozyon gibi afetlere karşı koruma sağlar, toprağın nemini düzenler. Bu nedenle Van’da büyük bir yeşil alan seferberliği başlatılmalı. Van elması meşhur olsa da, ne ağaçlandırma ne de yeşillik istenilen düzeyde.” diye konuştu.

Van’daki yeşil alanların artırılmasının mümkün olduğu ve bunun çevresel faydalar, özellikle afet önleme açısından önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Resmi kuruluşlar ve askeri alanlarda yeşillik bol, ancak evlerde, sokaklarda ve tarım dışındaki veya benzeri amaçlarla kullanılmayan boş arazilerde ağaç ve yeşil alan çok az. Bu durum, Van’ın toprağının verimsiz olmadığını, istenirse doğanın yeşillendirilebileceğini gösteriyor. Afetlere karşı önlem almak için ağaç dikmenin önemini unutmamalıyız.”